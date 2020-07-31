Beşiktaş için Avrupa engeli kalktı

Beşiktaş, UEFA'ya katılım için ödemesi gereken 100 milyon TL'yi ödedi.

Haber; beIN Sports
Beşiktaş için Avrupa engeli kalktı
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31 Temmuz 2020 14:04
Beşiktaş Avrupa kupalarına katılım için tüm engelleri kaldırdı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, sayah - beyazlıların UEFA organizasyonlarına katılması için gereken 100 milyon liralık ödemeyi yaptı. Siyah - beyazlılarda ödemenin yarısı olan 50 milyon TL'lik bedel başkan Çebi tarafından şahsen gerçekleştirildi.
 
Avrupa kupaları için lisansı alan Beşiktaş böylelikle rahat bir nefes aldı.
 
Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, yeni sezon için bütçeyi 35 milyon Euro'da sabitleyecek.






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