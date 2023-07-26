Beşiktaş için Alexis Sanchez iddiası!

Beşiktaş Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası kenar forvet oynayabilecek bir isim arıyordu. Listesinde çok sayıda alternatifi olan siyah beyazlılarda, sürpriz bir isim gündeme geldi.

Haber; Posta, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş için Alexis Sanchez iddiası!
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26 Temmuz 2023 12:51
Son güncelleme 26 Temmuz 2023 12:53
Transferde gaza basan Beşiktaş, Amartey ve Onana transferleri sonrası bir stoper, bir orta saha bir de kanat-forvet almak istiyor.

Siyah beyazlılar Cenk Tosun'un ağır sakatlığı nedeniyle Aboubakar ve Muleka'ya partner arıyordu.

ALEXIS SANCHEZ İDDİASI!

Gündeme birçok isim gelirken Beşiktaş, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız Alexis Sanchez'e yöneldi.  

Oyuncunun şartlarını araştıran Karakartal uygun şartlar oluşması halinde teklifte Sanchez'e teklifte bulunacak.

Şilili yıldıza Beşiktaş dışında da büyük ilgi var. Marsilya'nın da sözleşme yenilemek istediği 34 yaşındaki Sanchez, birkaç gün içerisinde tercihini yapacak. 

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