Beşiktaş için Alexis Sanchez iddiası!

Transferde gaza basan Beşiktaş, Amartey ve Onana transferleri sonrası bir stoper, bir orta saha bir de kanat-forvet almak istiyor.
Siyah beyazlılar Cenk Tosun'un ağır sakatlığı nedeniyle Aboubakar ve Muleka'ya partner arıyordu.
ALEXIS SANCHEZ İDDİASI!
Gündeme birçok isim gelirken Beşiktaş, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız Alexis Sanchez'e yöneldi.
Oyuncunun şartlarını araştıran Karakartal uygun şartlar oluşması halinde teklifte Sanchez'e teklifte bulunacak.
Şilili yıldıza Beşiktaş dışında da büyük ilgi var. Marsilya'nın da sözleşme yenilemek istediği 34 yaşındaki Sanchez, birkaç gün içerisinde tercihini yapacak.
Siyah beyazlılar Cenk Tosun'un ağır sakatlığı nedeniyle Aboubakar ve Muleka'ya partner arıyordu.
ALEXIS SANCHEZ İDDİASI!
Gündeme birçok isim gelirken Beşiktaş, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız Alexis Sanchez'e yöneldi.
Oyuncunun şartlarını araştıran Karakartal uygun şartlar oluşması halinde teklifte Sanchez'e teklifte bulunacak.
Şilili yıldıza Beşiktaş dışında da büyük ilgi var. Marsilya'nın da sözleşme yenilemek istediği 34 yaşındaki Sanchez, birkaç gün içerisinde tercihini yapacak.