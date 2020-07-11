Beşiktaş için 'Alev, Alev, Alev'

BERNA GÖZBAŞI: "BEŞİKTAŞ İSTEDİ"

İKİ OYUNCU GUIMARAES'TEN ARKADAŞ

'ın transfer gündeminde yer alan, Instagram'da yaptığı hareketle iddiaları alevlendirdi.Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçtan bir fotoğraf paylaşan ve "Kardeşlerimle 3 puan" mesajını bırakan Tyler Boyd'un paylaşımına kayıtsız kalmadı.Transferin gözde ismi, 3 tane alev emojisiyle yorum yaptı ve Beşiktaş taraftarları da Mensah'ı mesaj yağmuruna tuttu.Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geçen gün yaptığı açıklamada Beşiktaş ile resmi görüşme yaptıklarını kaydetmişti.Gözbaşı, "Lig bitene kadar kimseyle görüşmüyorum. Bir tek Beşiktaş ile görüşmemiz olduğu doğrudur resmi olarak. Şu anda lig bitmediği için bir karar vermiş değilim" demişti.Tyler Boyd ile Bernard Mensah'ın, 2017-18 sezonunda Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından da tanışıklığı bulunuyor.