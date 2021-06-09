Beşiktaş için Ahmed Hassan iddiası

Diego Costa ve Edin Dzeko transferleri üzerinde yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar, alternatif isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. Mısır basını, Beşiktaş Yönetimi'nin, Olympiakos forması giyen golcü Ahmed Hassan için devrede olduğunu yazdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş için Ahmed Hassan iddiası
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09 Haziran 2021 11:44
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş 'ta transfer konusunda yıldız bir golcünün takıma kısa bir süre içerisinde katılması bekleniyor. Bu yüzden Diego Costa ve Edin Dzeko gibi isimlerle temas halinde olan Siyah-Beyazlılar, bir yandan da rotasyonu genişletmek adına forvet hattına alternatif isimleri düşünüyor.

Son olarak Mısır basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal'ın, Yunanistan'da Olympiakos forması giyen Mısırlı golcü Ahmed Hassan Kouka için girişimlere başladığı yazıldı. Ayrıca Beşiktaş'ın, Cenk Tosun'un yokluğunu 28 yaşındaki forvet ile dolduracağı haberin içerisinde yer aldı.

Bonserviste sorun çıkartmayacaklar

Daha önce forvet hattına Tiquinho Soares'i katan Olympiakos'un, diğer yandan da kadrosunda yer açmak istediği öğrenildi. Bu yüzden ilk etapta Yunan ekibinin, Ahmed Hassan ile yollarını ayırmasını beklediği belirtildi. Bu sebepten ötürü Olympiakos'un, 2 senelik daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun transferinde, bonservis konusunda Beşiktaş'a bir sorun yaşatmayacağı bilgisine ulaşıldı.



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