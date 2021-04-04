Beşiktaş için 1808 gün sonra bir ilk: Ersin!

Beşiktaş'ta 5 yıl sonra ilk kez bir kaleci penaltı vuruşunda gole izin vermedi.



Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesinin 55. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı. 56. dakikada topun başına Isaac Kiese Thelin geldi ancak Ersin Destanoğlu sağına yatarak penaltı vuruşunda gole izin vermedi.



Beşiktaş'tan en son bir kaleci penaltı kurtardığında tarih 23 Nisan 2016'ydı. Beşiktaş'ın deplasmanda Akhisarspor ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede Tolga Zengin, 44. dakikada Hugo Rodallega'nın penaltı vuruşunda gole izin vermemişti.



Tolga Zengin'in kurtarışından tam 1808 gün sonra Ersin Destanoğlu, penaltı kurtaran Beşiktaş kalecisi oldu.



