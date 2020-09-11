Beşiktaş için 1,1 milyon TL bağışladı!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda ilkini düzenlediği "Bırakmam Seni" yardım kampanyasının ikincisi önceki akşam Vodafone Park'ta gerçekleşti.



Kulübün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan geceye başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ve de sporcular katıldı.



Başkan Ahmet Nur Çebi'den sonra yönetim içerisinden en yüksek bağışı yapan Avşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve BJK As Başkanı Fatih Hakan Avşar oldu.



"BEN DE TAŞIN ALTINA ELİMİ KOYMAK İSTEDİM"



Tekstil, makine, otomotiv gibi çok sayıda sektörde hizmet veren Avşar Holding'in yönetim kurulu başkanı Fatih Hakan Avşar, 1 milyon 100 Bin TL ile rekor bağışa imza attı.



Avşar duygularını şöyle ifade etti: "Beşiktaş'ın benim için anlamı çok büyük. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde tüm Beşiktaş sevdalıları gibi ben de taşın altına elimi koymak istedim. Tüm taraftarları da kulübümüze destek olmaya çağırıyorum"



