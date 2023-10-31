Beşiktaş iç sahada seriye bağladı

Sahasında son olarak Pendikspor'a puan kaybeden Beşiktaş, o maçtan bu yana iç sahada oynadığı dört maçıda kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş iç sahada seriye bağladı
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31 Ekim 2023 00:13
Pendikspor'la 1-1 berabere kalarak iç sahada sezonun başlangıcını beraberlikle yapan Beşiktaş, Gaziantep FK'yi de yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Pendikspor maçının ardından Dolmabahçe'de konuk ettiği Sivasspor, Kayserispor ve İstanbulspor'u da yenen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK'yi de puansız göndererek iç sahada aldığı puanı 13'e yükseltti.

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