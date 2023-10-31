Beşiktaş iç sahada seriye bağladı

Pendikspor'la 1-1 berabere kalarak iç sahada sezonun başlangıcını beraberlikle yapan Beşiktaş, Gaziantep FK'yi de yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Pendikspor maçının ardından Dolmabahçe'de konuk ettiği Sivasspor, Kayserispor ve İstanbulspor'u da yenen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK'yi de puansız göndererek iç sahada aldığı puanı 13'e yükseltti.
Pendikspor maçının ardından Dolmabahçe'de konuk ettiği Sivasspor, Kayserispor ve İstanbulspor'u da yenen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK'yi de puansız göndererek iç sahada aldığı puanı 13'e yükseltti.