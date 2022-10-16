Beşiktaş, iç sahada galibiyeti unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, iç sahada üst üste 3. maçında da puan kaybetti.



Bu sezon Vodafone Park'taki ilk puan kaybını Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı müsabakada Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.



Dolmabahçe'deki son maçında da Trabzonspor ile 2-2 berabere alan Beşiktaş, 3 maçlık süreçte 7 puan kaybetti. Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sonuçlarla şampiyonluk yarışındaki 3 rakibini de evindeki müsabakalarda yenememiş oldu.



Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılar beraberlik sayısını 4'e yükseltirken, puanı da 19 oldu ve lider Adana Demirspor ile arasındaki fark 2'ye yükseldi.





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