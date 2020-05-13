Beşiktaş, Ibrahimovic'in kankası Tankovic'in peşinde

Beşiktaş'ın son olarak gündemine İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby forması giyen 25 yaşındaki sol açık oyuncusu Muamer Tankovic'i aldığı öğrenildi.

Haber; Star
Beşiktaş, Ibrahimovic'in kankası Tankovic'in peşinde
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13 Mayıs 2020 11:58
Yeni sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, özellikle de kontratı biten oyunculara yönelmişti.

Kara Kartal'ın bu doğrultuda son olarak gündemine, İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby forması giyen 25 yaşındaki sol açık oyuncusu Muamer Tankovic'i aldığı ortaya çıktı.

Kulübüyle kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan başarılı oyuncuyla; AEK ve Feyenoord da ilgileniyor. Zlatan Ibrahimovic'in ortağı olduğu Hammarby'nin formasını giyen Tankovic, son olarak Ibrahimovic ile bir Türk restoranında iftar yemeğine katılmıştı.

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