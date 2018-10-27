Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 87-83 yendi.Böylelikle siyah-beyazlılar, ligdeki 2. galibiyetini alırken, ilk haftayı maç yapmadan geçen konuk ekip ise 3. maçından da mağlup ayrıldı.Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 3. dakikası, Beşiktaş Sompo Japan'ın 8-7 üstünlüğüyle geçildi. Çeyrek boyunca boyalı alanda etkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 8. dakikaya 17-11 önde girdi. Konuk ekip, siyah-beyazlılar karşısında ilk periyodu 26-21 önde tamamladı.İkinci çeyreğe de hücumda etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 13. dakikada 32-24'lük üstünlük sağladı. Beşiktaş Sompo Japan, arka arkaya boş atışlardan yararlanamasa da kenardan oyuna dahil olan Ömer Utku Al'ın tempolu oyunuyla 18. dakika biterken beraberliği yakaladı: 34-34. Siyah-beyazlılar, üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında Can Maxim Mutaf'ın üç sayılık basketiyle ilk yarının bitimine 1,5 dakika kala 37-34 öne geçti. Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına da 41-35 üstün gitti.İkinci yarı karşılıklı üç sayılık basketlerle başlarken Beşiktaş Sompo Japan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 25. dakikayı 49-43 önde geçti. Siyah-beyazlılar, düşük tempoda geçen üçüncü periyodu 59-54 üstün bitirdi.Maçın son periyodu tempolu başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Holloway'in peş peşe attığı sayılarla skora ortak olmaya çalışsa da Beşiktaş Sompo Japan, Buva'nın basketiyle 33. dakikayı 68-61 önde geçti. Siyah-beyazlıların Rich'le bulduğu basketlere Minchev ve Mehmet Yağmur'la cevap veren konuk ekip, bitime 2,5 dakika kala farkı 2 sayıya indirdi: 74-72. Son bölümde Benzing, Rich ve Buva'nın basketleriyle skorda üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 87-83 kazandı.