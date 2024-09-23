Beşiktaş'ı kaptan Mert Günok ayakta tuttu

Mert Günok, karşılaşmanın ilk devresinde 2, ikinci yarısında ise 1 net pozisyonda rakip forvetlere gol izni vermeyerek Beşiktaş'ın olası bir mağlubiyetini önledi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ı kaptan Mert Günok ayakta tuttu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2024 12:27
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, penaltıda gole engel olamamasına rağmen yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurdu.

Tecrübeli eldiven ilk yarıda 2, ikinci devrede ise 1 net pozisyonda Eyüpspor'un forvetlerine geçit vermeyerek Dolmabahçe'de olası bir yenilgiyi önledi.

Siyah-beyazlı futbolseverler Mert'e övgüler yağdırırken, 35 yaşındaki kaleci karşılaşmanın ardından şunları söyledi:

"Öncelikle Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmeyen, futbol oynamaya çalışan, rakibe meydan okuyan bir takım olduklarını söyleyebiliriz. Tabii ki bize yakışmayan anlar vardı. Zaman zaman topu rakibe verdik. Lig uzun maraton ve böyle maçlar da olacak. Rakip penaltıyı aldı diyebilirim. Elimi çektim ama penaltı oldu. Şimdi hafta içinde Ajax maçımız var. Üstüne koyarak gitmemiz ve futbolumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Kazandığımız için mutluyuz."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery