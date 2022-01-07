Beşiktaş'ı gençleri uçuruyor!

Beşiktaş altyapısıyla umut veriyor... Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, altyapısından gelen isimlerle elde ettiği başarılarla camiayı sevindirdi. Siyah-beyazlı takım, altyapısından yetişen ve A takımın efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamladı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Altyapısından A takıma yükselen isimlerle 236 günde 3 kupa kazanan Beşiktaş'ta yine altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan da performanslarıyla dikkati çekiyor.



Kartal, Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından altyapısında görev yapan Önder Karaveli yönetiminde kupa sevinci yaşamaya devam etti. Yalçın'ın istifası sonrası göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor'u geçerek kupayı müzesine götürdü. Karaveli, altyapıdan yardımcısı Serdar Topraktepe ile beraber takımı ligde de toparlamaya başladı. Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişi bir nebze sonlandıran Karaveli, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'ı son 16 turuna taşıdı.



PENALTI CANAVARI ERSİN!



Karius'un ayrılmasının ardından fırsat bulan 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu son dönemde penaltılardaki başarısıyla dikkati çekiyor. Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltıda Mohamed'in vuruşunda başarılı bir kurtarış yapan Ersin, yine ligde oynanan ve 2-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasındaki penaltıda gole izin vermedi. Ersin, seri penaltılara giden Turkcell Süper Kupa maçında da Antalyaspor'un bir atışında gole izin vermeyerek Beşiktaş'ın kupayı kazanmasında büyük pay sahibi oldu.



İSTİKRARLI GENÇ RIDVAN



Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz da istikrarıyla dikkat çekiyor. Sol bekte görev yapan Rıdvan, 2018-19'da 1 maçta süre alırken, sonraki sezon 6 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesine çıktı. Geçen sezon 18 lig maçında bir gol atan 20 yaşındaki futbolcu, 2 Türkiye Kupası ve bir Avrupa kupası maçında şans buldu. Takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Rıdvan, 13 lig karşılaşmasında fileleri 2 kez havalandırdı. Genç oyuncu ayrıca bu sezon 2 Şampiyonlar Ligi, birer de Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçına çıktı.



SERDAR ADIM ADIM İLERLİYOR



Beşiktaş'ın 18 yaşındaki oyuncusu Serdar Saatçı da daha fazla şans bulmaya başlayan altyapı oyunculardan biri oldu. Geçen sezon sadece bir Türkiye Kupası mücadelesinde süre alan Serdar, bu sezon ise 4 lig, birer Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçında forma giydi.



EMİRHAN: ATIBA FORMAMDAN ÇEKTİ



Beşiktaş'ın altyapıdaki yeni umudu Emirhan İlkhan oldu. İlk profesyonel deneyimini Turkcell Süper Kupa'da yaşayan 17 yaşındaki oyuncu, performansıyla beğeni topladı. Kupanın kazanıldığı anın kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen genç Emirhan, "Kupanın geldiği an mükemmel bir andı. Ben koşuyorum, Atiba formamdan çekiyor. Adam kaç yaşına geldi, hala koşuyor. Kaptan devam ediyor, etsin. İnanılmaz bir karakter. Mükemmel karakter tüm takım. Tüm takım da gelip beni tebrik etti. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



















