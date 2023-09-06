Beşiktaş'ı bekleyen tehlike: Afrika Uluslar Kupası

Eric Bailly'yi renklerine bağlayan Beşiktaş'ın kadrosundaki Afrikalı sayısı 8'e yükseldi. Bu oyuncular 13 Ocak-11 Şubat'ta düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'na giderlerse Kartal ciddi sıkıntı yaşayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ı bekleyen tehlike: Afrika Uluslar Kupası
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06 Eylül 2023 08:29
Beşiktaş son olarak Fildişi Sahilli stoper Eric Bailly'yi resmen kadrosuna katarak 9. transferini gerçekleştirdi. Bailly bu sezon Kartal'ın üçüncü Afrikalı oyuncu transferi oldu. Mevcut isimlerle birlikte kadrodaki Afrikalı oyuncu sayısı ise 8'e yükseldi.

2024 Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek. Vincent Aboubakar ve Jean Onana (Kamerun), Arthur Masuaku ve Jackson Muleka (Demokratik Kongo), Omar Colley (Gambiya), Daniel Amartey (Gana), Rachid Ghezzal (Cezayir) ve Eric Bailly (Fildişi Sahili) kupa için milli takım kamplarına gidebilir.

Aboubakar, Masuaku ve Colley başta olmak üzere kadrodaki 15 yabancıdan 8'inin Afrika Uluslar Kupası'na gitme ihtimali Beşiktaş'ta teknik heyet ve yönetimi kara kara düşündürüyor. Afrikalı oyuncular yaklaşık 1 ay süreyle siyah-beyazlı takımdan uzak kalmaları halinde Trendyol Süper Lig'de 6 maç kaçıracak. Afrikalı oyuncuların ülkelerinin elemelerdeki son durumu şöyle:

ABOUBAKAR: Kamerun, 12 Eylül'de Burundi engelini aşarsa kesin olarak kupaya gidecek. Final oynamaları halinde ligde 6 maç kaçıracak.

ONANA: Kamerun'un son 10 maçında forma şansı bulamadı. Kadroya çağrılma ihtimali şu an için düşük görünüyor.

GHEZZAL: Sakatlığını yeni atlatan Ghezzal'ın form tutması halinde Cezayir Milli Takımı kadrosunda yer alması bekleniyor.

COLLEY: Gambiya'nın kaptanı Colley, 10 Eylül'de Kongo ile oynayacakları maçtan puan çıkarmalar halinde kupaya katılacak.

MASUAKU: Demokratik Kongo'nun Sudan ile yapacağı maçın ardından durumu netleşecek. Finallere gitmezse takımda kalacak.

MULEKA: Masuaku gibi Demokratik Kongolu olan Muleka'nın durumunu da Sudan maçı belirleyecek. Muleka son 7 maçta kadroya çağrılmamıştı.

AMARTEY: Gana'nın en önemli isimlerinden. Kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

BAILLY: Fildişi Sahili ev sahibi olduğu için kupada yer alacak ve belki de turnuva sonuna kadar Beşiktaş'tan uzak kalacak.

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