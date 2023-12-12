Beşiktaş'ı bekleyen tehlike; 400 milyon TL

Beşiktaş'ta yeni başkan Hasan Arat ve yönetimi herkesi şaşırtan bir karara imza attı.
Siyah-beyazlılarda performansı düşük olan isimler Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Eric Bailly ve Jean Onana kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş'ta bu isimlerin maliyetleri ise dudak uçuklattı.
400 MİLYON TL
Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun toplam maliyetinin 12.5 milyon euro (Yaklaşık 400 milyon TL) olması dikkat çekti.
Bailly ve Ghezzal'ın sözleşmesi 2024'te, Aboubakar ve Rosier'in kontratı 2025'te, Onan'ın kontratı ise 2027 yılında son buluyor.
Siyah-beyazlılarda performansı düşük olan isimler Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Eric Bailly ve Jean Onana kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş'ta bu isimlerin maliyetleri ise dudak uçuklattı.
400 MİLYON TL
Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun toplam maliyetinin 12.5 milyon euro (Yaklaşık 400 milyon TL) olması dikkat çekti.
Bailly ve Ghezzal'ın sözleşmesi 2024'te, Aboubakar ve Rosier'in kontratı 2025'te, Onan'ın kontratı ise 2027 yılında son buluyor.