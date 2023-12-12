Beşiktaş'ı bekleyen tehlike; 400 milyon TL

'ta yeni başkan Hasan Arat ve yönetimi herkesi şaşırtan bir karara imza attı.Siyah-beyazlılarda performansı düşük olan isimler Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Eric Bailly ve Jean Onana kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş'ta bu isimlerin maliyetleri ise dudak uçuklattı.Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun toplam maliyetinin 12.5 milyon euro (Yaklaşık 400 milyon TL) olması dikkat çekti.Bailly ve Ghezzal'ın sözleşmesi 2024'te, Aboubakar ve Rosier'in kontratı 2025'te, Onan'ın kontratı ise 2027 yılında son buluyor.