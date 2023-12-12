Beşiktaş'ı bekleyen tehlike; 400 milyon TL

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta yeni başkan Hasan Arat'ın ve yönetiminin ilk icraatı 5 futbolcuyu kadro dışı bırakmak oldu. Siyah-beyazlılarda bu noktada ise karşılaşılan tablo oldukça karamsar oldu. İşte Beşiktaş'ta yaşanan 400 milyon TL'lik sıkıntı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ı bekleyen tehlike; 400 milyon TL
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12 Aralık 2023 12:44
Son güncelleme 12 Aralık 2023 12:56
Beşiktaş'ta yeni başkan Hasan Arat ve yönetimi herkesi şaşırtan bir karara imza attı.

Siyah-beyazlılarda performansı düşük olan isimler Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Eric Bailly ve Jean Onana kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş'ta bu isimlerin maliyetleri ise dudak uçuklattı.

400 MİLYON TL

Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun toplam maliyetinin 12.5 milyon euro (Yaklaşık 400 milyon TL) olması dikkat çekti.



Bailly ve Ghezzal'ın sözleşmesi 2024'te, Aboubakar ve Rosier'in kontratı 2025'te, Onan'ın kontratı ise 2027 yılında son buluyor.  

 
 

 

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