Spor yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ın deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendiği karşılaşmayı analiz etti. Demir'in yazısının tamamını Fotomaç Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz. İşte yazıdan öne çıkan bölümler...



"BÜYÜK YAKIŞAN..."



Giresun deplasmanında alınacak skor kadar oynanacak oyun da bu anlamda çok önemliydi. Peki son durum nedir? Pek iç açıcı değil! İlk yarıda oyunun tamamen hakimi olan Beşiktaş bir de penaltı kaçırdığı bu bölümde sadece bir gol bulabildi. İkinci yarıda Kartal maçı kotarabilecek mi yoksa bir çok kez yaptığı gibi panikleyip rakibin kontrolü ele almasını mı seyredecekti? İkincisi oldu! HHH İyi oynadığın ve bol pozisyon bulduğun dönemde maçı alıp götürmeli, yorgunluk zamanlarında da tempoyu ayarlamalısın? Büyük takıma yakışan budur!



"ISMAEL EZBER DEĞİŞİKLİK YAPIYOR"



Tempoyu her zaman sahadaki oyuncular ayarlayamaz, bazen kenardan müdahale gerekir, işte Beşiktaş'ta olmayan bu! Valerien İsmael ezber değişiklik yapmaktan öte gidemiyor. Giresunspor karşısında Beşiktaş ikinci yarıda yine oyunu tutamadı, rakibinin kontrolsüz baskısını kabul etti ve az kalsın puan da kaybedecekti. HHH Beşiktaş'ın oyun düzeni yanlış, iyi oynadığı dönemlerde bile korkunç bir dağınıklık var.



"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA GİDEMEZ"



Beşiktaş'ta iki yerli Tayfur ve Tayyib'i çok beğendim. Weghorst her zaman ki gibi çok çalıştı ama gol atamadı, bir de penaltı kaçırdı ki, çok kötü kullandığını söylemeliyim. Sonuç olarak, Beşiktaş bu şekilde nereye kadar gider bilemem ama şampiyonluğa gidemez! Net!





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