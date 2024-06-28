Beşiktaş Hummels'in kararını bekliyor

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için teklif yaptığı Mats Hummels karar aşamasında.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş Hummels'in kararını bekliyor
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28 Haziran 2024 09:04
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler Mats Hummels'e çevrildi.

KARARI BEKLENİYOR

Siyah-beyazlılar, Dortmund'la sözleşmesi biten 35 yaşındaki Alman stopere geçtiğimiz günlerde 2+1 yıllık resmi teklifte bulunmuştu.



Hummels'in önümüzdeki günlerde kararını ileteceği belirlendi. Alman yıldız, Kartal'a 'evet' demesi halinde sözleşme imzalaması için İstanbul'a davet edilecek ve imzayı atacak.

508 MAÇA ÇIKTI

Borussia Dortmund formasıyla 508 resmi maçta forma giyen Mats Hummels bu karşılaşmalarda 38 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.

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