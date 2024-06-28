Beşiktaş Hummels'in kararını bekliyor

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler Mats Hummels'e çevrildi.
KARARI BEKLENİYOR
Siyah-beyazlılar, Dortmund'la sözleşmesi biten 35 yaşındaki Alman stopere geçtiğimiz günlerde 2+1 yıllık resmi teklifte bulunmuştu.
Hummels'in önümüzdeki günlerde kararını ileteceği belirlendi. Alman yıldız, Kartal'a 'evet' demesi halinde sözleşme imzalaması için İstanbul'a davet edilecek ve imzayı atacak.
508 MAÇA ÇIKTI
Borussia Dortmund formasıyla 508 resmi maçta forma giyen Mats Hummels bu karşılaşmalarda 38 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.
KARARI BEKLENİYOR
Siyah-beyazlılar, Dortmund'la sözleşmesi biten 35 yaşındaki Alman stopere geçtiğimiz günlerde 2+1 yıllık resmi teklifte bulunmuştu.
Hummels'in önümüzdeki günlerde kararını ileteceği belirlendi. Alman yıldız, Kartal'a 'evet' demesi halinde sözleşme imzalaması için İstanbul'a davet edilecek ve imzayı atacak.
508 MAÇA ÇIKTI
Borussia Dortmund formasıyla 508 resmi maçta forma giyen Mats Hummels bu karşılaşmalarda 38 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.
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