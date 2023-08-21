Beşiktaş: 'Hesabını vereceksiniz!'

Beşiktaş, Pendikspor karşılaşmasının ardından flaş bir paylaşım yaptı.
Siyah-beyazlı takım, mücadelede Omar Colley'in iptal edilen görüntüsünü paylaştı.
Beşiktaş bu paylaşımında, "Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz!" ifadelerini kullandı.
"VAR KAYITLARINI AÇIKLAYIN"
TFF'ye çağrıda bulunan Beşiktaş kulübü, "Pendikspor maçındaki aut pozisyonunun VAR kayıtlarını ivedi bir şekilde istiyoruz. Hemen bugün." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı takım, mücadelede Omar Colley'in iptal edilen görüntüsünü paylaştı.
Beşiktaş bu paylaşımında, "Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz!" ifadelerini kullandı.
"VAR KAYITLARINI AÇIKLAYIN"
TFF'ye çağrıda bulunan Beşiktaş kulübü, "Pendikspor maçındaki aut pozisyonunun VAR kayıtlarını ivedi bir şekilde istiyoruz. Hemen bugün." ifadelerini kullandı.
EMEK HIRSIZLARI, BUNUN HESABINI VERECEKSİNİZ! pic.twitter.com/UCBjGVc5HR
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 20, 2023