Beşiktaş: "Hesabını vereceksiniz!"

Beşiktaş, Pendikspor karşılaşmasında iptal edilen golün görüntüsünü paylaştı ve "Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz" açıklamasını yaptı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş: 'Hesabını vereceksiniz!'
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21 Ağustos 2023 00:51
Son güncelleme 21 Ağustos 2023 01:31
Beşiktaş, Pendikspor karşılaşmasının ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı takım, mücadelede Omar Colley'in iptal edilen görüntüsünü paylaştı.

Beşiktaş bu paylaşımında, "Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz!" ifadelerini kullandı.

"VAR KAYITLARINI AÇIKLAYIN"

TFF'ye çağrıda bulunan Beşiktaş kulübü, "Pendikspor maçındaki aut pozisyonunun VAR kayıtlarını ivedi bir şekilde istiyoruz. Hemen bugün." ifadelerini kullandı.

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