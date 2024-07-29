Beşiktaş, Hermoso için yeniden devrede!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, daha önce de gündeme gelen Mario Hermoso için yeniden devreye girdi.

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Beşiktaş, Hermoso için yeniden devrede!
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29 Temmuz 2024 08:51
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şu ana kadar dört futbolcuyu renklerine bağlayan siyah-beyazlıların yeni hedefi savunma bölgesine hamle yapmak. Rizespor forması giyen Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmaya çok yakın olan Beşiktaş, savunmayı bir isimle daha güçlendirecek.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

İspanya La Liga devi Atletico Madrid'den ayrılan Mario Hermoso'yla bir süre önceye kadar ilgilenen, ancak sonuç alamayan yönetim, 29 yaşındaki futbolcu için bir daha harekete geçti.



1.84 boyundaki Hermoso, sezonun sona ermesiyle birlikte Madrid ekibinden ayrılmış ve uzun süre Napoli ile görüşmüş, ancak sonuç alamamıştı. 2019 yılından bu yana Atletico Madrid'de oynayan Hermoso, Atletico'da 174 resmi maça çıktı. 25 milyon Euro piyasa değeri bulunan başarılı isim, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistle mücadele etti.

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