Beşiktaş Hentbol Takımı, Pena'yı kadrosuna kattı

Beşiktaş Hentbol Takımı, İspanyol orta oyun kurucu Francisco Javier Castro Pena'yla anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş Hentbol Takımı, Pena'yı kadrosuna kattı
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23 Haziran 2023 21:13
Beşiktaş Hentbol Takımı, İspanyol Francisco Pena'yı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Barcelona, Rebi Balonmano Cuenca, Unicaja Banco Sinfin ve Helvetia Anaitasuna kulüplerinde forma giyen 1,86 boyunda 26 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki sezon Beşiktaş formasıyla mücadele edeceği belirtildi.
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