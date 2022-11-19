Beşiktaş Hentbol Takımı'ndan transfer!

Beşiktaş Yurtbay Seramik Hentbol Takımı, Sırp oyuncu Nikola Arsenic'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Yurtbay Seramik Takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nikola Arsenic'e şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.
26 yaşındaki 1.92'lik oyuncu, SKKP Handball Brno, HC AIK Stocholm, AHC Potaissa Turda ve HC Vojvodina kulüplerinde forma giydi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Yurtbay Seramik Takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nikola Arsenic'e şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.
26 yaşındaki 1.92'lik oyuncu, SKKP Handball Brno, HC AIK Stocholm, AHC Potaissa Turda ve HC Vojvodina kulüplerinde forma giydi.
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