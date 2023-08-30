Beşiktaş Hentbol galibiyetle başladı

Erkekler Süper Ligi'nin ilk haftanın son maçında Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 40-33 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş Hentbol galibiyetle başladı
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30 Ağustos 2023 21:38
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi'nin ilk haftanın son maçında Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 40-33 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, siyah-beyazlı ekip ilk yarıyı 22-14 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısı çekişmeli geçerken, Beşiktaş rakibini 40-33 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

 
 
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