Beşiktaş Hentbol, deplasmanda hata yapmadı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 38-26 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş Hentbol, deplasmanda hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2024 20:14
Son güncelleme 30 Ekim 2024 20:15
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 38-26 mağlup etti.

Üçeveler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 18-12 önde tamamladı. İkinci yarı farkı daha da açan siyah-beyazlılar, sahadan 38-26 galip ayrıldı.

NAMAĞLUP DEVAM ETTİ

Beşiktaş, ligdeki 9. maçını da kazanarak puanını 18'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi. İlk yenilgisini alan Nilüfer Belediyespor ise 15 puanla 2. sırada kaldı.

 
 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery