Topu şişirmiyor

AKAN OYUNDA 36 GOLE ULAŞTI

Ligin göze en hoş gelen futbolunu oynayan takımı olan Beşiktaş'ı liderliğe taşıyan sistemin arkasında topun yerde olması yatıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın dokunuşlarıyla uçuşa geçen siyah beyazlılar topu mümkün olduğunca yerden oynamaya çalışıyor ve bunda da başarılı oluyor. Son maçlarda belirginleşmeye başlayan bu oyun anlayışı Karagümrük maçında zirveye ulaştı. Beşiktaş bu karşılaşmada 718 pasın 680'ini yerden oynadı. Bu pasların 210'u ise ceza sahası ve çevresinde gerçekleşti.Sergen Yalçın'ın ekibi maç boyu topu sadece 38 defa havalandırdı. Topun değerini çok iyi bilerek oynayan siyah beyazlılar şişirme ortalara hiç başvurmadı. Kanatlardan sadece 13 defa orta yapıldı. Bu oyun anlayışı en çok da futbolcuların hoşuna gidiyor. Teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu Beşiktaş'ta oyuncular yerden ve seri paslaşarak rakiplerini rahatça ekarte edebiliyor. Paslaşmakta giderek ustalaşan siyah beyazlılar, savunmadan top yaparak çıkmakta da ligin en başarılı takımı durumunda.Ligin rahat pas yapan takımı olan Beşiktaş'ın bu özelliği gollerine de yansıyor. Bu sezon rakip fileleri 45 defa havalandıran siyah beyazlıların gollerinin 36'sı akan oyunda geldi. Penaltı vuruşlarından altı gol bulan Beşiktaş iki defa kornerden, bir de serbest atıştan ağları sarstı.