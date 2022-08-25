Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi içinde olan Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz ile ilgili kararını verdi. Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı ve Ümraniyespor'a kiraladı.



KARTAL KAYRA ÜMRANİYESPOR'DA



Kartal Kayra Yılmaz sezon sonuna kadar Ümraniyespor'da forma giyecek. Hatırlanacağı üzere Kartal Kayra Yılmaz daha önce de Ümraniyespor'a kiralık oynamıştı. İstanbul ekibinin başkanı, "Kartal'ı kadromuzda görmek istiyoruz" demişti.









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