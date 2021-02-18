Beşiktaş hem dinlenip hem yara saracak

Ligde 26. haftayı 'bay' geçecek olan siyah beyazlılar, 10 günlük süreçte eksiklerini tamamlama fırsatı yakalayacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş hem dinlenip hem yara saracak
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18 Şubat 2021 09:12
Süper Lig'de 26. haftayı 'bay' geçecek olan siyah beyazlılar, 10 günlük süreçte eksiklerini tamamlama fırsatı yakalayacak.

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatacak olan Rıdvan ve Oğuzhan'a ek olarak cezası biten Vida ile N'Sakala da Denizli mücadelesiyle takıma geri dönecek.

Montero'nun ise dönüşü mart ayını bulacak. Sakatlıktan dönen futbolcular teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro tercihinde sıkıntısını gidermiş olacak.  



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