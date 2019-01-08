1 / 19 Beşiktaş - Helmond Sport

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport ile karşılaştı. Beşiktaş, devre arasında oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 64. dakikasında Cyle Larin'den geldi.Siyah beyazlı ekip, karşılaşmaya Ersin, Dorukhan, Roco, Mirin, Hüseyin, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Babel, Güven ilk 11'i ile başlarken yeni transfer Nicolas Isimat-Mirin, ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Bir diğer yeni transfer Burak Yılmaz ise Helmond karşısında süre almadı.Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 9 Ocak'ta Afjet Afyonspor ile karşılaşacak. Ardından 11 Ocak'ta Almanya'nın Furth takımıyla oynayacak siyah beyazlılar, hazırlık maçlarını 14 Ocak'ta oynayacağı Dinamo Zagreb karşılaşması ile sonlandıracak.