  •  
    Sürpriz Pato gelişmesi! Başkan tutuklanınca...
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'ın yaptığı teklife yanıtı "olumsuz" oldu!..
  •  
    Beşiktaş'ta orta saha için sürpriz bir hedef!..
  •  
    Yanal istemedi, Terim'e haber yolladı; Beni alın

Beşiktaş, Helmond'u Larin ile geçti

Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, Hollanda ekibi Helmond Sport ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, Helmond'u Larin ile geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2019 17:54
Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport ile karşılaştı. Beşiktaş, devre arasında oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 64. dakikasında Cyle Larin'den geldi.

YENİ TRANSFER ISIMAT-MIRIN İLK 11'DE

Siyah beyazlı ekip, karşılaşmaya Ersin, Dorukhan, Roco, Mirin, Hüseyin, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Babel, Güven ilk 11'i ile başlarken yeni transfer Nicolas Isimat-Mirin, ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Bir diğer yeni transfer Burak Yılmaz ise Helmond karşısında süre almadı.

Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 9 Ocak'ta Afjet Afyonspor ile karşılaşacak. Ardından 11 Ocak'ta Almanya'nın Furth takımıyla oynayacak siyah beyazlılar, hazırlık maçlarını 14 Ocak'ta oynayacağı Dinamo Zagreb karşılaşması ile sonlandıracak.

1 / 19
Beşiktaş - Helmond Sport


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için