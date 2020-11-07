Beşiktaş sezona Trabzon'da kazanarak başlamış ancak ardından iç sahadaki Antalya beraberliği ve Gençlerbirliği yenilgisiyle deplasmandaki Konya mağlubiyeti gelmişti. Milli araya moralsiz bir şekilde giren Siyah-Beyazlılar, 5. haftayı da BAY geçtiği için 21 günlük kısa bir kamp dönemi geçirmişti. Bu dönemde Rosier ve Ghezzal takviyeleriyle güçlenen Kartal, 6. haftada Yukatel Denizlispor deplasmanında 3-0'ı bulmuş, Josef kırmızı kart gördükten sonra 2 gol yese de 3-2'lik skorla galibiyet özlemini noktalamıştı. Siyah-Beyazlılar geçen hafta da evinde Yeni Malatya'yı devirdi ve Gaziantep'e seri yapmak için geldi.



2 dakikalık sevinç



Ancak hesaplar tutmadı. Beşiktaş iyi başlayamadığı maçta devre biterken Mirallas'ın golüne engel olamadı. Sergen Yalçın ikinci yarıya başlarken Dorukhan ile Oğuzhan'ı çıkarıp Josef ve mensah ile orta sahayı değiştirdi. Kartal pozisyonlar bulmaya başladığı anda kaleci Ersin'in kırmızı kart görmesi planları bozsa da Beşiktaş 61'de Larin ile skora denge getirdi. Ancak gol sevinci yalnızca 2 dakika sürdü ve Muhammet Demir'in golüyle Kartal yine geriye düştü. Kenan da 90+8'de skoru belirledi ve 2 maçlık galibiyet serisinin ardından bir kez daha sahadan mağlubiyetle ayrıldı Siyah-Beyazlılar. Beşiktaş ligde oynadığı 7. maçta 3. kez kaybetti.



