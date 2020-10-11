Beşiktaş HDI Sigorta yine kazandı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ligde yoluna kazanarak devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş HDI Sigorta yine kazandı
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11 Ekim 2020 18:02
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 89-81 yendi. 

Salon: Servet Tazegül  Hakemler: Can Mavisu, Kemal Digili, Mustafa Akıllıoğlu   

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 8, Gökşen Fitik 13, Iagupova 32, Naumenko 12, Yeliz Doğan 2, Anigwe 6, Feride Şevval Akalan, Nuran Tutsak 2, İlayda Güner 6 

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 13, Alvarez 19, Bradford 25, Ivankovic 12,  Melisa Korkmaz 8, Melek Uzunoğlu 5, Nur Sezen Yavuz , Nisa Yalçin 7 

1. Periyot: 21-24

Devre: 48-49

3. Periyot: 62-70

5 faulle çıkan: 33.35 Melek Uzunoğlu (Beşiktaş HDI Sigorta)



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