Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 89-81 yendi.
Beşiktaş HDI Sigorta yine kazandı
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ligde yoluna kazanarak devam ediyor.
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11 Ekim 2020 18:02
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