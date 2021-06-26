Beşiktaş HDI Sigorta finale yükseldi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş HDI Sigorta, 1907 Fenerbahçe'yi 86-64 yenerek, seride durumu 2-1 yaptı ve finale yükseldi.



Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki karşılaşmadan galip ayrılarak finalist olan Beşiktaş HDI Sigorta, finalde İzmir Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.



Üç maç üzerinden oynanacak Beşiktaş HDI Sigorta-İzmir Büyükşehir Belediyespor finalinde, serinin ilk mücadelesi yarın saat 18.00'de başlayacak.



Aynı salonda yarın 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray, üçüncülük maçına çıkacak.



