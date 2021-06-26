Beşiktaş HDI Sigorta finale yükseldi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında, Beşiktaş HDI Sigorta, 1907 Fenerbahçe'yi 86-64 yenere final biletini aldı

Haber; AA
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Beşiktaş HDI Sigorta finale yükseldi
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26 Haziran 2021 20:29
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş HDI Sigorta, 1907 Fenerbahçe'yi 86-64 yenerek, seride durumu 2-1 yaptı ve finale yükseldi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki karşılaşmadan galip ayrılarak finalist olan Beşiktaş HDI Sigorta, finalde İzmir Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.

Üç maç üzerinden oynanacak Beşiktaş HDI Sigorta-İzmir Büyükşehir Belediyespor finalinde, serinin ilk mücadelesi yarın saat 18.00'de başlayacak.

Aynı salonda yarın 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray, üçüncülük maçına çıkacak.

 

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