Beşiktaş HDI Sigorta, farklı kaybetti

Beşiktaş HDI Sigorta, Kadınlar Basketbol Ligi'nde erteleme maçında BOTAŞ'a 101-74 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş HDI Sigorta, farklı kaybetti
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06 Nisan 2022 19:14
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş HDI Sigorta, BOTAŞ'a 101-74 kaybetti.

Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mustafa Candemir Tabak, Tolga Akkuşoğlu

BOTAŞ: Ayşe Cora 21, Sehernaz Çidal 10, Davis 11, Dubljevic 23, Tilbe Şenyürek 20, Işıl Alben, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 2, Prezelj 2, Işılay Eğin 2, Jurjane 8, Ayşegül Günay Aladağ 2

Beşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 10, Elif Bayram 4, McCall 16, Jakobsone 13, Melek Uzunoğlu 4, Şelale Kepenç, Ceyda Necmiye Bekar 5, Draşkiçeviç 3, İlayda Güner 9, İrem Naz Topuz, Simmons 10

1. Periyot: 29-26

Devre: 52-40

3. Periyot: 81-59

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