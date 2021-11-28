Beşiktaş HDI Sigorta evinde kayıp!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 78-70 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş HDI Sigorta evinde kayıp!
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28 Kasım 2021 01:01
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

Mücadeleyi Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-70 kazandı.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Halil Erkoç, Münevver Özemre

Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 5, İrem Naz Topuz 5, Melek Uzunoğlu 4, McCall 12, Johson 10, Simmons 30, İlayda Güner 4, Şelale Kepenç, Ceyda Necmiye Bekar

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 17, Macaulay 18, Doyle 20, Gizem Mürüvet Uca 2, Ferda Yıldız 2, Merve Arı 10, Duygu Özen 5, Daci 4

1. Periyot: 16-22

Devre: 35-36

3. Periyot: 59-55

Beş faulle çıkan: 39.42 McCall (Beşiktaş HDI Sigorta)


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