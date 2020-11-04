Beşiktaş HDI Sigorta deplasmanda kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u 77-66 yendi.
Salon: Adana Atatürk Hakemler: Özlem Yalman, Sertan Kırklar, Anıl Veziroğlu
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 15, Meskonyte 29, Öykü Taşkın, Wallace 12, İlknur Yıldızhan 8, Raushan Gültekin, Ezgi Manlacı 2, Gülfer Tokatlı, Dürdane Gülşah Gümüşay
Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 7, Alvarez 19, Melek Uzunoğlu 10, Elif Bayram 8, Bradford 17, Senay Zeybek, Melisa Korkmaz 10, Nur Sezen Yavuz, Nisa Yalçın 6
1. Periyot: 12-20
Devre: 24-39
3. Periyot: 42-55
5 faulle çıkan: 33.35 Ezgi Manlacı (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol)
Salon: Adana Atatürk Hakemler: Özlem Yalman, Sertan Kırklar, Anıl Veziroğlu
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 15, Meskonyte 29, Öykü Taşkın, Wallace 12, İlknur Yıldızhan 8, Raushan Gültekin, Ezgi Manlacı 2, Gülfer Tokatlı, Dürdane Gülşah Gümüşay
Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 7, Alvarez 19, Melek Uzunoğlu 10, Elif Bayram 8, Bradford 17, Senay Zeybek, Melisa Korkmaz 10, Nur Sezen Yavuz, Nisa Yalçın 6
1. Periyot: 12-20
Devre: 24-39
3. Periyot: 42-55
5 faulle çıkan: 33.35 Ezgi Manlacı (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol)