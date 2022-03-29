Beşiktaş HDI Sigorta'da Glory Johnson ile yollar ayrıldı

Beşiktaş HDI Sigorta, Glory Johnson ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş HDI Sigorta'da Glory Johnson ile yollar ayrıldı
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29 Mart 2022 16:10
Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, forvet oyuncusu Glory Johnson ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın kadrosuna 2021 yılının kasım ayında dahil olan Glory Johnson ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Glory Johnson'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.

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