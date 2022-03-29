Beşiktaş HDI Sigorta'da Glory Johnson ile yollar ayrıldı

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, forvet oyuncusu Glory Johnson ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın kadrosuna 2021 yılının kasım ayında dahil olan Glory Johnson ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Glory Johnson'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın kadrosuna 2021 yılının kasım ayında dahil olan Glory Johnson ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Glory Johnson'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.