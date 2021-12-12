Beşiktaş HDI Sigorta 1 sayı farkla BOTAŞ'a mağlup

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 62-61 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş HDI Sigorta 1 sayı farkla BOTAŞ'a mağlup
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2021 17:39
Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 62-61 yendi.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Özge Şentürk, Fatih Güler, Burak Durmuş

Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 11, İrem Naz Topuz 6, Call 7, Johnson 9, Melek Uzunoğlu, Simmons 9, İlayda Güner 17, Şelale Kepenç, Elif Bayram 2

BOTAŞ: Dubljevic 7, Pelin Gülçelik 8, Sehernaz Çidal 2, Tilbe Şenyürek 15, Davis 16, Ayşegül Günay Aladağ 1, Ceren Gökdemir, Prezelj 11, Işılay Eğin 2

1. Periyot: 12-24

Devre:26-38

3. Periyot: 50-51

5 Fauller çıkan: 31.45 Prezelj (BOTAŞ)



 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.