Beşiktaş HDI Sigorta 1 sayı farkla BOTAŞ'a mağlup

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 62-61 yendi.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Özge Şentürk, Fatih Güler, Burak Durmuş
Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 11, İrem Naz Topuz 6, Call 7, Johnson 9, Melek Uzunoğlu, Simmons 9, İlayda Güner 17, Şelale Kepenç, Elif Bayram 2
BOTAŞ: Dubljevic 7, Pelin Gülçelik 8, Sehernaz Çidal 2, Tilbe Şenyürek 15, Davis 16, Ayşegül Günay Aladağ 1, Ceren Gökdemir, Prezelj 11, Işılay Eğin 2
1. Periyot: 12-24
Devre:26-38
3. Periyot: 50-51
5 Fauller çıkan: 31.45 Prezelj (BOTAŞ)
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Özge Şentürk, Fatih Güler, Burak Durmuş
Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 11, İrem Naz Topuz 6, Call 7, Johnson 9, Melek Uzunoğlu, Simmons 9, İlayda Güner 17, Şelale Kepenç, Elif Bayram 2
BOTAŞ: Dubljevic 7, Pelin Gülçelik 8, Sehernaz Çidal 2, Tilbe Şenyürek 15, Davis 16, Ayşegül Günay Aladağ 1, Ceren Gökdemir, Prezelj 11, Işılay Eğin 2
1. Periyot: 12-24
Devre:26-38
3. Periyot: 50-51
5 Fauller çıkan: 31.45 Prezelj (BOTAŞ)