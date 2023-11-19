Beşiktaş hazırlık maçında Sakaryaspor'un konuğu

Beşiktaş, milli ara sebebiyle liglere verilen arada Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapacak

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş hazırlık maçında Sakaryaspor'un konuğu
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19 Kasım 2023 09:27
Son güncelleme 19 Kasım 2023 09:31
Milli ara sebebiyle liglere verilen arayı hazırlık maçları ile geçecek olan Beşiktaş, ilk hazırlık maçını Sakaryaspor ile oynayacak.

Siyah-beyazlılar; onursal başkan merhum Süleyman Seba'nın anısına, Seba'nın memleketi olan Sakarya'da Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Saat 15:00'teki olan mücadele Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

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