Beşiktaş - Hatayspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş - Hatayspor karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi.Süper Lig'de şu ana kadar 46 puan toplayan Atakaş Hatayspor ise 6. sırada yer alıyor.Beşiktaş'ta cezalı Ersin Destanoğlu'nun yanısıra sakatlıkları bulunan Pjanic, Welinton ve Mert Günok kadroda yok. Ayrıca sakatlıklarıyla ilgili bilgi verilmeyen Oğuzhan, Mehmet Topal ve Kenan da bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan N'Koudou'da 106 gün aradan sonra maç kadrosuna alındı.Hatayspor'da sakatlığı bulunan Adama Traore, karşılaşmada forma giyemeyecek.Emre Bilgin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Atiba, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, BatshuayiMunir, Kamil, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, Kaabi, Ribeiro, Lobjanidze, DioufBeşiktaş, evindeki son 6 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.Sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Atakaş Hatayspor ile oynadığı 3 maçta bir galibiyet alabildi.Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evindeki karşılaşmayı ise 7-0 kazandı.Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.