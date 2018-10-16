Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sezon başında Brezilya temsilcisi Flamengo'nun kapısından dönmüştü. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, Kırmızı- Siyahlılar'la anlaşmış ancak kulüplerin ortak bir noktada buluşamaması sonrasında takımda kalmıştı.Olaylı transfer döneminin ardından Kara Kartal'da iyi bir sezon başlangıcına imza atmayı başaran Babel, 14 karşılaşmada 6 gol ve 1 asistlik performans sergileyip yıldızını parlatmıştı. Beşiktaş'la sezon sonunda kontratı sona erecek olan deneyimli futbolcunun, önceki günkü Hollanda-Almanya mücadelesinin ardından yaptığı açıklamalar, yönetimi harekete geçirdi.UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda formasıyla Almanya'ya karşı 3-0 kazandıkları mücadelenin ardından geleceğiyle ilgili olarak, "Flamengo'nun Beşiktaş'la görüştüğünü biliyorum ancak transfer bir sebepten dolayı olmadı. Şu anda Beşiktaş için oynuyorum ve kulübüme saygı duymam lazım. Flamengo çok büyük bir kulüp. Belki bir gün neden olmasın?" sözlerini sarf etmesinin ardından Başkan Fikret Orman devreye girdi.Başkan'ın, yönetimdeki kurmaylarına sezon sonunda ayrılma sinyali veren tecrübeli futbolcu için milli ara sonrasında görüşme talimatı verdiği bildirildi. Siyah-Beyazlılar'ın, yıldız isim için 2+1 yıllık yeni kontrat hazırlığında olduğu kaydedildi. Kulüpten 2.1 milyon Euro maaş alan Babel'e zamlı kontrat önermeyi planlayan yönetim, bedeli 2.5 milyon Euro'ya çekmeyi planladığı öğrenildi.