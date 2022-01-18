Beşiktaş, Hapoel U-Net Holon deplasmanında!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu 3. maçında Beşiktaş Icrypex, İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımına konuk olacak.
Holon kentindeki Holon Toto Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlılar, İsrail'de yapılan ilk müsabakayı 73-72 kazanmış, İstanbul'daki ikinci mücadelede ise gülen taraf 72-70'lik skorla Hapoel U-Net Holon olmuştu.
Üçüncü karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 turuna yazdıracak. Tur atlayacak takım, mücadelesine Galatasaray Nef'in de yer aldığı I Grubu'nda devam edecek.
Holon kentindeki Holon Toto Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlılar, İsrail'de yapılan ilk müsabakayı 73-72 kazanmış, İstanbul'daki ikinci mücadelede ise gülen taraf 72-70'lik skorla Hapoel U-Net Holon olmuştu.
Üçüncü karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 turuna yazdıracak. Tur atlayacak takım, mücadelesine Galatasaray Nef'in de yer aldığı I Grubu'nda devam edecek.