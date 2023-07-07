Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu bitiriyor

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu için Brentford ile her konuda anlaşma sağladı. Milli oyuncu ile görüşmelerine devam eden siyah-beyazlılar, transferde imza aşamasına geldi.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu bitiriyor
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07 Temmuz 2023 19:24
Beşiktaş, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmanın hazırlıklarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ ANLAŞMA SAĞLADI

Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun transferi için Brentford ile her konuda anlaşma sağladı.

Halil Dervişoğlu ile görüşmelerine devam eden Beşiktaş, bu transferde imza aşamasına geldi.

23 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Genç futbolcu, geçen sezonu da Burnley'de kiralık olarak geçirmişti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Halil Dervişoğlu transferi için de konuşmuştu.

Güneş, "İsmi geçen oyunculardan Halil Dervişoğlu tercihimdir. Ekonomik koşullar uygunsa, çıkış yapmak isteyen bir oyuncu olduğu için uygun görüyorum. Aboubakar'ı, Cenk'i, Ghezzal'ı ve Redmond'ı zorlayacak bir adam alacağız." sözlerini kullanmıştı.

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