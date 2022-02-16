Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'na talip oldu

Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara devam ediyor. Kara Kartal, son olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford'la temas kurdu.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'na talip oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2022 08:53
Ara transfer döneminde bombayı patlatarak Gedson Fernandes'i sezon sonundan itibaren kadrosuna katan Beşiktaş, atağına devam ediyor.

Fanatik Gazetesi'nden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre; Sezon sonunda 10 futbolcuyla yollarını ayıracak olan yönetim, son olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı.

İngiliz ekibi Brentford'la temaslara başlayan yönetim, maliyet raporu talep etti. Cim Bom'un ön alım hakkıyla kiraladığı 22 yaşındaki forvet, bu sezon 20 lig maçında 3 gol ve 1 asistle oynadı.

SAVUNMADA ROTA KORAY

Beşiktaş , Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak 7 artı 4 yabancı kuralına adapte olabilmek için düğmeye bastı. Bu doğrultuda Halil'e ek olarak savunma hattı için de Koray Günter ismi ön plana çıktı.

Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan 27 yaşındaki stoper için kulübü Hellas Verona'ya 1,5 milyon Euro; oyuncuya da 1 milyon 350 bin Euro önerildiği belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.