Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile anlaştı! Sıra Brentford'da

Halil Dervişoğlu ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, oyuncunun bonservisini almak adına Brentford ile pazarlıklarını sürdürüyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile anlaştı! Sıra Brentford'da
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04 Temmuz 2023 12:24
Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde büyük mesafe kat etti. Yönetim, oyuncuyla prensipte anlaşma sağladı ancak hâlâ Brentford ile pazarlıklar devam ediyor. 

Brentford, 2020 Ocak transfer döneminde Sparta Rotterdam'dan Dervişoğlu'nu transfer etmek için 3 milyon Euro ödemişti. Kulüp, 2 milyon Euro bonservis talep ediyor.

CEYHUN KAZANCI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, milli futbolcu için "Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Biz bonservis bedeli ödemek istemiyoruz. Bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik, kabul etmediler. Şu an Halil için beklemeye geçtik." ifadelerini kullanmıştı.  

 
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