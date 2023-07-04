Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde büyük mesafe kat etti. Yönetim, oyuncuyla prensipte anlaşma sağladı ancak hâlâ Brentford ile pazarlıklar devam ediyor.
Brentford, 2020 Ocak transfer döneminde Sparta Rotterdam'dan Dervişoğlu'nu transfer etmek için 3 milyon Euro ödemişti. Kulüp, 2 milyon Euro bonservis talep ediyor.
CEYHUN KAZANCI NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, milli futbolcu için "Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Biz bonservis bedeli ödemek istemiyoruz. Bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik, kabul etmediler. Şu an Halil için beklemeye geçtik." ifadelerini kullanmıştı.
Brentford, 2020 Ocak transfer döneminde Sparta Rotterdam'dan Dervişoğlu'nu transfer etmek için 3 milyon Euro ödemişti. Kulüp, 2 milyon Euro bonservis talep ediyor.
CEYHUN KAZANCI NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, milli futbolcu için "Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Biz bonservis bedeli ödemek istemiyoruz. Bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik, kabul etmediler. Şu an Halil için beklemeye geçtik." ifadelerini kullanmıştı.