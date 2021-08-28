Beşiktaş, Halil Dervişoğlu için üçüncü kez teklif yaptı!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinin belli olmasından sonra yönetici Emre Kocadağ bir ya da iki oyuncu transferi yapabileceklerini söylerken, stoper ve orta saha dışında sürpriz bir Halil Dervişoğlu hamlesi geldi.İngiliz ekibinin yöneticileriyle bir kez daha temas kuran Torunoğulları, "Halil'in Brentford'da kulübede kalması yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynaması herkes için bir kazanç olacaktır" diyerek Brentford'u ikna etmeye çalıştı.Halil'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili 1-2 içinde sürpriz gelişmelerin yaşanmasını beklendiği öğrenildi.