Beşiktaş, Halil Dervişoğlu için üçüncü kez teklif yaptı!

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferi için ikinci kez teklif sundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Halil Dervişoğlu için üçüncü kez teklif yaptı!
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28 Ağustos 2021 11:11
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinin belli olmasından sonra yönetici Emre Kocadağ bir ya da iki oyuncu transferi yapabileceklerini söylerken, stoper ve orta saha dışında sürpriz bir Halil Dervişoğlu hamlesi geldi.

Sporx'in duyurduğu haberde Yönetici Erdal Torunoğulları, daha önce Londra'ya gidip Brentford yetkilileriyle görüşmüştü. İngiliz ekibinin yöneticileriyle bir kez daha temas kuran Torunoğulları, "Halil'in Brentford'da kulübede kalması yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynaması herkes için bir kazanç olacaktır" diyerek Brentford'u ikna etmeye çalıştı.

Halil'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili 1-2 içinde sürpriz gelişmelerin yaşanmasını beklendiği öğrenildi.


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