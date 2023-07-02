Beşiktaş, Halil Dervişoğlu için geri sayımda

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet hattı için yeni bir gelişme yaşandı.
HALİL İLE ANLAŞMA TAMAM
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile prensipte anlaşmaya vardı. Haberde, oyuncunun kulübü Brentford ile olan sözleşme görüşmelerinin ise halen devam ettiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki forvet, çıktığı 8 lig maçında 1 gol kaydetti.
HALİL İLE ANLAŞMA TAMAM
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile prensipte anlaşmaya vardı. Haberde, oyuncunun kulübü Brentford ile olan sözleşme görüşmelerinin ise halen devam ettiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki forvet, çıktığı 8 lig maçında 1 gol kaydetti.
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