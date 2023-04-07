Beşiktaş, Hagi'nin prensini istiyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken listeye genç bir futbolcu girdi. Farul Constanta'nın 17 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Enes Sali, siya-beyazlı kurmayların dikkatini çekmeyi başardı.



ENES İÇİN TEKLİF VERİLDİ



Haberin detayında Beşiktaş, genç yetenek için 500 bin euro öneren siyah beyazlıların teklifine Hagi'nin sıcak bakmadığı ileri sürüldü.



SPORTİNG LİZBON DA DEVREDE



Rumen basınının haberine göre Portekiz'in Sporting Lizbon takımı, Enes için resmi bir transfer teklifinde bulundu. Sporting, Enes Sali'yi kadrosuna katmak için Farul Constanta'ya 1 milyon euro teklif etti ancak Hagi bu teklifi reddederek 3 milyon euro istedi.



ENES SALİ KİMDİR?



2006 yılında Kanada'nın Toronto şehrinde doğan Enes Sali'nin Romanya vatandaşlığı da bulunuyor.



11 yaşındayken Barcelona tarafından keşfedilen Enes, Kanada'nın Woodbridge Strikers takımından Katalan ekibinin altyapısına katıldı. Barcelona'nın genç futbolcu transferi konusunda FIFA ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Sali, bir yıl sonra takımdan ayrılmak zorunda kaldı.



2018 yılında Gheorghe Hagi Akademisi'ne dahil olan genç yetenek, 1 Ağustos 2021'de Farul Constanta'nın A takımına çıktı.



Enes Sali Kasım 2021'de Romanya A Milli Takımı'nda oynayan en genç futbolcu oldu. Lihtenştayn - Romanya maçında 82. dakikasında oyuna giren Sali, henüz 15 yıl 264 günlüktü.





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