Beşiktaş Gyirmot maçı CANLI İZLE hangi kanalda? Beşiktaş maçını veren kanallar

Hazırlık maçında oynanacak Beşiktaş-Gyirmot maçı naklen yayınlanacak.
8 Temmuz Pazar günü saat 15.00'de oynanacak maç canlı yayınlanmayacak.
Beşiktaş-Gyirmot maçı 8 Temmuz Pazar günü saat 15.00'den itibaren başlayacak.
Beşiktaş'ın
ilgilendiği belirtilen Bernard Duarte
için Benfica
resmen devreye girdi.
Portekiz ekibi Benfica, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Bernard'a resmi teklifini sundu.BENFICA'NIN TEKLİFİ
Portekiz basınından Abola'da yer alan habere göre; Benfica, Bernard'a 7 milyon euro imza parası ve yıllık 2.2 milyon euro maaş teklifi yaptı.
Haberde; 25 yaşındaki futbolcuya Çin'den cazip tekliflerin olmasına karşın Bernard'ın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi.
Beşiktaş'ın, Brezilyalı yıldız için yıllık 4 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşmeye şimdiden hazır olduğu konuşuluyor.
Bernard, Ukrayna ekibiyle görev yaptığı 5 sezonda 156 maça çıkıp 28 gollük performans ortaya koydu.
Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden Beşiktaş
, Macaristan 2. Lig ekibi Siofok i
le oynadığı hazırlık maçında 1-1
berebere kaldı.
Beşiktaş, 31. dakikada Vagner Lov
e'ın attığı golle öne geçerken 82. dakikada Petnehazi'nin yediği gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.ASİST GÖKHAN TÖRE'DEN GELDİ
Beşiktaş'ta Love'ın attığı golün asisti ise uzun bir sürenin ardından formasına kavuşan Gökhan Töre'den geldi.YENİ TRANSFER DORUKHAN İLK KEZ...
Beşiktaş, Siofok maçına Utku, Gökhan Gönül, Fatih, Mitrovic, Caner, Necip, Dorukhan, Lens, Gökhan Töre, Love ve Larin 11'i ile başlarken yeni transfer Dorukhan Toköz, ilk kez Beşiktaş forması giydi.
Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na veda etti ama Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'nın performansı akıllardan çıkmadı. İngiltere'nin Mirror gazetesi, 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili bir değerlendirme haberi yaptı.
"Yetenek geçici değil" diyen gazete, "Manchester United'ın o dönemki hocası Ferguson, ya Ronaldo'yu ya da Quaresma'yı seçecekti. Ferguson, Ronaldo'yu dünya yıldızı yaptı. Barcelona'da Rijkaard'a düşen Ricardo Quaresma ise düşüş yaşadı. Sonra İtalya'ya gidip Altın bidon seçildi" ifadesini kullandı. ASİ ÇOCUK İMAJI ÇİZDİ
Q7'nin İran'a attığı trivela golünü Dünya Kupası'nın en iyi golleri arasında gösteren ve bu konuda anket düzenleyen gazete, Portekizli yıldızla ilgili şöyle devam etti: Ronaldo düzgün saç kesimiyle hep iyi çocuk imajı verdi. Quaresma ise dövmeleriyle asiydi. Zor bir sezonun ardından bacağını kırdı. Rijkaard kalırsa Barcelona'ya dönmeyeceğini söyledi. Inter'de çok kötü bir dönem geçirdi. Kariyerinin olgunluk döneminde Beşiktaş'la çıkış yakaladı. Büyük bir yetenekti ama o kadar şanslı değildi.