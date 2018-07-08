Beşiktaş Gyirmot maçı CANLI İZLE hangi kanalda? Beşiktaş maçını veren kanallar

Beşiktaş-Gyirmot maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Beşiktaş-Gyirmot maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

08 Temmuz 2018 02:53
Beşiktaş Gyirmot maçı CANLI İZLE hangi kanalda? Beşiktaş maçını veren kanallar
Beşiktaş-Gyirmot maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılacak hazırlık maçında Beşiktaş-Gyirmot karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ-GYİRMOT MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Hazırlık maçında oynanacak Beşiktaş-Gyirmot maçı naklen yayınlanacak.

8 Temmuz Pazar günü saat 15.00'de oynanacak maç canlı yayınlanmayacak.

Beşiktaş-Gyirmot maçı 8 Temmuz Pazar günü saat 15.00'den itibaren başlayacak.

BEŞİKTAŞ-GYİRMOT MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...

Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtilen Bernard Duarte için Benfica resmen devreye girdi.
Portekiz ekibi Benfica, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Bernard'a resmi teklifini sundu.

BENFICA'NIN TEKLİFİ

Portekiz basınından Abola'da yer alan habere göre; Benfica, Bernard'a 7 milyon euro imza parası ve yıllık 2.2 milyon euro maaş teklifi yaptı.

Haberde; 25 yaşındaki futbolcuya Çin'den cazip tekliflerin olmasına karşın Bernard'ın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi.

Beşiktaş'ın, Brezilyalı yıldız için yıllık 4 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşmeye şimdiden hazır olduğu konuşuluyor.

Bernard, Ukrayna ekibiyle görev yaptığı 5 sezonda 156 maça çıkıp 28 gollük performans ortaya koydu.

Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden Beşiktaş, Macaristan 2. Lig ekibi Siofok ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berebere kaldı.

Beşiktaş, 31. dakikada Vagner Love'ın attığı golle öne geçerken 82. dakikada Petnehazi'nin yediği gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

ASİST GÖKHAN TÖRE'DEN GELDİ

Beşiktaş'ta Love'ın attığı golün asisti ise uzun bir sürenin ardından formasına kavuşan Gökhan Töre'den geldi.

YENİ TRANSFER DORUKHAN İLK KEZ...

Beşiktaş, Siofok maçına Utku, Gökhan Gönül, Fatih, Mitrovic, Caner, Necip, Dorukhan, Lens, Gökhan Töre, Love ve Larin 11'i ile başlarken yeni transfer Dorukhan Toköz, ilk kez Beşiktaş forması giydi.

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na veda etti ama Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'nın performansı akıllardan çıkmadı. İngiltere'nin Mirror gazetesi, 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili bir değerlendirme haberi yaptı.

"Yetenek geçici değil" diyen gazete, "Manchester United'ın o dönemki hocası Ferguson, ya Ronaldo'yu ya da Quaresma'yı seçecekti. Ferguson, Ronaldo'yu dünya yıldızı yaptı. Barcelona'da Rijkaard'a düşen Ricardo Quaresma ise düşüş yaşadı. Sonra İtalya'ya gidip Altın bidon seçildi" ifadesini kullandı.

ASİ ÇOCUK İMAJI ÇİZDİ

Q7'nin İran'a attığı trivela golünü Dünya Kupası'nın en iyi golleri arasında gösteren ve bu konuda anket düzenleyen gazete, Portekizli yıldızla ilgili şöyle devam etti: Ronaldo düzgün saç kesimiyle hep iyi çocuk imajı verdi. Quaresma ise dövmeleriyle asiydi. Zor bir sezonun ardından bacağını kırdı. Rijkaard kalırsa Barcelona'ya dönmeyeceğini söyledi. Inter'de çok kötü bir dönem geçirdi. Kariyerinin olgunluk döneminde Beşiktaş'la çıkış yakaladı. Büyük bir yetenekti ama o kadar şanslı değildi.

Diğer Haberler

Mustafa Pektemek'ten Beşiktaş'a ret! Türkiye Transferler

Mustafa Pektemek'ten Beşiktaş'a ret!
Orkan Çınar, Şenol Güneş'in gözüne girdi Beşiktaş

Orkan Çınar, Şenol Güneş'in gözüne girdi
Valbuena'ya Comolli'den destek! Fenerbahçe

Valbuena'ya Comolli'den destek!
Tolgay Arslan'dan transfer açıklaması Türkiye Transferler

Tolgay Arslan'dan transfer açıklaması
Mesut Özil için flaş sözler! ''Ben olsam bırakırım'' Dünya Kupası 2018

Mesut Özil için flaş sözler! ''Ben olsam bırakırım''
Trabzonspor'un Musa Çağıran teklifi Türkiye Transferler

Trabzonspor'un Musa Çağıran teklifi
Ahmet Çalık'a Süper Lig'den yeni talip Türkiye Transferler

Ahmet Çalık'a Süper Lig'den yeni talip
Muriç: ''Forvet gol atarsa iyidir'' Rizespor

Muriç: ''Forvet gol atarsa iyidir''
Sivasspor, Barcelona'dan transfer peşinde Türkiye Transferler

Sivasspor, Barcelona'dan transfer peşinde
Daha fazla göster
1

Ali Koç'tan transferde ters köşe...
2

İsmail Kartal'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi
3

Wilshere kararını açıkladı! Fenerbahçe...
4

Fenerbahçe'den Pjaca için yeni formül!
5

Emmanuel Eboue, Londra'da tutuklandı
6

Ryan Babel'den Vida'nın golüne ilginç tepki; "10 milyon euro daha arttı"
7

Galatasaray'ın Ndiaye ısrarı! "İndirime git"
8

Trezeguet'den rest; "G.Saray'ı bekleyeceğim"
9

Şenol Güneş son sözünü söyledi; Burak Yılmaz...
10

Fenerbahçe'de transfer gerilimi!
yukarı ok