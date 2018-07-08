Beşiktaş Gyirmot maçı CANLI İZLE hangi kanalda? Beşiktaş maçını veren kanallar

ilgilendiği belirtileniçinresmen devreye girdi.Portekiz ekibi Benfica, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Bernard'a resmi teklifini sundu.Portekiz basınından Abola'da yer alan habere göre; Benfica, Bernard'a 7 milyon euro imza parası ve yıllık 2.2 milyon euro maaş teklifi yaptı.Haberde; 25 yaşındaki futbolcuya Çin'den cazip tekliflerin olmasına karşın Bernard'ın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi.Beşiktaş'ın, Brezilyalı yıldız için yıllık 4 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşmeye şimdiden hazır olduğu konuşuluyor.Bernard, Ukrayna ekibiyle görev yaptığı 5 sezonda 156 maça çıkıp 28 gollük performans ortaya koydu.Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden, Macaristan 2. Lig ekibile oynadığı hazırlık maçındaberebere kaldı.Beşiktaş, 31. dakikadae'ın attığı golle öne geçerken 82. dakikada Petnehazi'nin yediği gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.Beşiktaş'ta Love'ın attığı golün asisti ise uzun bir sürenin ardından formasına kavuşan Gökhan Töre'den geldi.Beşiktaş, Siofok maçına Utku, Gökhan Gönül, Fatih, Mitrovic, Caner, Necip, Dorukhan, Lens, Gökhan Töre, Love ve Larin 11'i ile başlarken yeni transfer Dorukhan Toköz, ilk kez Beşiktaş forması giydi.Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na veda etti ama Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'nın performansı akıllardan çıkmadı. İngiltere'nin Mirror gazetesi, 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili bir değerlendirme haberi yaptı."Yetenek geçici değil" diyen gazete, "Manchester United'ın o dönemki hocası Ferguson, ya Ronaldo'yu ya da Quaresma'yı seçecekti. Ferguson, Ronaldo'yu dünya yıldızı yaptı. Barcelona'da Rijkaard'a düşen Ricardo Quaresma ise düşüş yaşadı. Sonra İtalya'ya gidip Altın bidon seçildi" ifadesini kullandı.Q7'nin İran'a attığı trivela golünü Dünya Kupası'nın en iyi golleri arasında gösteren ve bu konuda anket düzenleyen gazete, Portekizli yıldızla ilgili şöyle devam etti: Ronaldo düzgün saç kesimiyle hep iyi çocuk imajı verdi. Quaresma ise dövmeleriyle asiydi. Zor bir sezonun ardından bacağını kırdı. Rijkaard kalırsa Barcelona'ya dönmeyeceğini söyledi. Inter'de çok kötü bir dönem geçirdi. Kariyerinin olgunluk döneminde Beşiktaş'la çıkış yakaladı. Büyük bir yetenekti ama o kadar şanslı değildi.