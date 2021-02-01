Beşiktaş, Güven Yalçın'ın İtalya Serie A takımlarından Lecce'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın'ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın'ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.