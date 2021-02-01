Beşiktaş, Güven Yalçın'ı Lecce'ye gönderdi

Beşiktaş, Güven Yalçın'ın Lecce'ye transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Güven Yalçın'ı Lecce'ye gönderdi
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01 Şubat 2021 15:49
Beşiktaş, Güven Yalçın'ın İtalya Serie A takımlarından Lecce'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın'ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.







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