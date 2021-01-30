Beşiktaş, Güven Yalçın'ı kiralıyor

Beşiktaş'ın genç forveti Güven Yalçın, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Avrupa'dan Güven'e gelen teklifler değerlendiriliyor.



A Spor'un haberine göre; Güven için İtalyan takımı Lecce'den resmi olarak kiralama teklifi geldi. Aynı zamanda oyuncu için Portekiz'den teklifler de geliyor.



OPSİYONLA GİDECEK



Lecce'den gelen teklif, sezon sonuna kadar kiralama ve satın alma opsiyonu içeriyor. 22 yaşındaki oyuncunun transferine Beşiktaş teknik heyetinden onay geldi.



Güven Yalçın, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maça çıktı ve takımı adına 3 gol ve 1 asist üretti.