Beşiktaş, Güven Yalçın'ı kiralıyor

Beşiktaş, genç forvet oyuncusu Güven Yalçın için Avrupa'dan takımlarla kiralık görüşmelerinde sona geldi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş, Güven Yalçın'ı kiralıyor
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30 Ocak 2021 23:07
Beşiktaş'ın genç forveti Güven Yalçın, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Avrupa'dan Güven'e gelen teklifler değerlendiriliyor. 

A Spor'un haberine göre; Güven için İtalyan takımı Lecce'den resmi olarak kiralama teklifi geldi. Aynı zamanda oyuncu için Portekiz'den teklifler de geliyor. 

OPSİYONLA GİDECEK

Lecce'den gelen teklif, sezon sonuna kadar kiralama ve satın alma opsiyonu içeriyor. 22 yaşındaki oyuncunun transferine Beşiktaş teknik heyetinden onay geldi. 

Güven Yalçın, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maça çıktı ve takımı adına 3 gol ve 1 asist üretti.


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