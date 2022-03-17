Beşiktaş, Güven Yalçın ile imzalıyor

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Güven Yalçın, Beşiktaş ile yeni kontrat imzalamak için menajerini İstanbul'a çağırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Güven Yalçın ile imzalıyor
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17 Mart 2022 09:13
Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Güven Yalçın'ın kontratını uzatmak için sona yaklaştı.

Siyah beyazlı ekipte kontratı sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın, Beşiktaş'la yola devam etme kararı aldı. Genç oyuncunun menajeri Ersin Akan'ı İstanbul'a çağıran yönetim, bu hafta içinde anlaşmayı sağlamayı umuyor.

OYUNDAN ALINDI, KORKULUKLARI TEKLEMEDİ

Beşiktaş'ta, derbi maçta oyundan alınmasına sinirlenen Güven Yalçın'a ilk tepki teknik kadrodan geldi. Güven'in oyundan çıktıktan sonra soyunma odası koridorundaki korkulukları tekmelediği ortaya çıkması üzerine yönetim de harekete geçti.

Teknik direktör Önder Karaveli, hem kendisine hem de takım arkadaşlarına yapılan saygısızlık nedeniyle genç yıldızdan özür dilemesini isteyeceği belirtildi.

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