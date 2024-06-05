Beşiktaş gurbetçi beki listesine aldı

Sol bek takviyesi yapmayı düşünen Beşiktaş gözünü Almanya'ya çevirdi.
GALATASARAY DA İSTİYOR
Siyah-beyazlılar ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz'ı listesinde ekledi.
Yönetimin önümüzdeki günlerde hem gurbetçi futbolcu hem de Alman kulübü ile masaya oturacağı öğrenildi.
Masuaku konusunda kesin kararını vermeyen Beşiktaş, Umut Meraş ile yollarını kesin olarak ayıracak.
18 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Freiburg 2 takımıyla 18 resmi maça çıkan Berkay Yılmaz bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
GALATASARAY DA İSTİYOR
Siyah-beyazlılar ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz'ı listesinde ekledi.
Yönetimin önümüzdeki günlerde hem gurbetçi futbolcu hem de Alman kulübü ile masaya oturacağı öğrenildi.
Masuaku konusunda kesin kararını vermeyen Beşiktaş, Umut Meraş ile yollarını kesin olarak ayıracak.
18 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Freiburg 2 takımıyla 18 resmi maça çıkan Berkay Yılmaz bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
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