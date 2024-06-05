Beşiktaş gurbetçi beki listesine aldı

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz'ı listeye aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş gurbetçi beki listesine aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2024 11:19
Sol bek takviyesi yapmayı düşünen Beşiktaş gözünü Almanya'ya çevirdi.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Siyah-beyazlılar ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz'ı listesinde ekledi.

Yönetimin önümüzdeki günlerde hem gurbetçi futbolcu hem de Alman kulübü ile masaya oturacağı öğrenildi.

Masuaku konusunda kesin kararını vermeyen Beşiktaş, Umut Meraş ile yollarını kesin olarak ayıracak.

18 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Freiburg 2 takımıyla 18 resmi maça çıkan Berkay Yılmaz bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery