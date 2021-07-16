Beşiktaş, Güney Amerika'da golcü peşinde

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Palmeiras'tan Miguel Borja ile görüşmeler yaptığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Beşiktaş, Güney Amerika'da golcü peşinde
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16 Temmuz 2021 19:25
Transfer çalışmalarını sürdüren ve golcü takviyesi için de birçok isimle temaslarda bulunan Beşiktaş için Arjantin'den sıcak bir haber geldi.

Arjantin basınından TyC Sport, siyah-beyazlıların Palmeiras'ın Kolombiyalı golcüsü Miguel Borja için girişimlere başladığını yazdı.

Boca Juniors'un da istediği futbolcu için Beşiktaş'ın Palmeiras ile arasında 1 milyon dolara yakın bir fark olduğu ve oyuncuyla anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Boca Juniors'un ise oyuncunun bonservisinin yarısını almak üzere Palmeiras ile anlaştığı ancak futbolcuyla bir anlaşmaları olmadığı belirtildi.

GEÇEN SEZON DA GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz sezon da Aboubakar'ın yanına bir forvet almak için uzun süre görüşmeler yapan Beşiktaş'ın Miguel Borja için Palmeiras ile anlaşamadığı menajer tarafından açıklanmıştı.

Oyuncunun menajeri Juan Pablo Pachon, "Gerçekten bir teklif yapıldı. 15 gün önce Beşiktaş'ın teklif geldi ancak ekonomik şartlar ve verilen garantiler Palmeiras'ı memnun etmedi ve bu yüzden transfer gerçekleşmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Palmeiras ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kiralık oynadığı Junior FC'de 22 maçta 14 gol atarken, 2 de asist yaptı.




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